Virginia com Vini Jr. e Virginia com Zé Felipe - Reprodução Instagram

Virginia com Vini Jr. e Virginia com Zé FelipeReprodução Instagram

Publicado 15/06/2026 22:58 | Atualizado 15/06/2026 23:02

Rio - As especulações sobre a vida amorosa de Virginia Fonseca voltaram a ganhar força após declarações do sensitivo Pai Flávio Ty Odé. Em uma leitura espiritual e numerológica, ele afirmou acreditar em uma futura reconciliação entre a influenciadora e Zé Felipe e comentou os rumores que a ligam a Vini Jr.



Segundo o sensitivo, o fim do casamento não teria encerrado a conexão entre Virginia e o cantor. Para ele, ainda existe amor entre os dois e uma retomada do relacionamento pode acontecer no futuro.



"Por mais que um ou outro diga que não queira, ainda ficaram juntos pela Lei Kármica. Havendo no futuro um retorno do casal entre 2 a 3 anos", declarou.



Pai Flávio Ty Odé também afirmou que influências externas estariam dificultando uma reaproximação neste momento, mas acredita que a relação entre os dois vai além dos laços familiares construídos ao longo dos anos.



"Ainda há encontros ocultos. Que confiem mais no Sagrado ou no que tiverem fé, pois tudo nesse mundo tem começo, meio e fim. E o fim dessa relação ainda não chegou", acrescentou.



Tem volta com Vini Jr.?



O sensitivo também comentou a repercussão envolvendo Virginia e Vini Jr., que ganhou força após a participação da influenciadora no "Domingão com Huck". Na ocasião, ela falou sobre o jogador da Seleção Brasileira e foi questionada por Luciano Huck sobre a comemoração feita por ele após um gol e o buquê de flores que recebeu no Dia dos Namorados.



Ao analisar a situação, Pai Flávio Ty Odé afirmou que não vê um futuro amoroso para a aproximação entre os dois e atribuiu o episódio a outros fatores.



"A relação por parte de Virgínia foi para provocar Zé Felipe, porém havia um gostar, mas sem interesse financeiro, a não ser provocação e marketing para alavancar sua carreira a nível internacional, pois é uma mulher muito estrategista", afirmou.



Além das previsões sobre a vida amorosa da influenciadora, o sensitivo também fez uma análise numerológica de Virginia. Segundo ele, a empresária vive um período marcado por visibilidade, fortalecimento da imagem pública e necessidade de equilibrar a exposição profissional com a vida pessoal