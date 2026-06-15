Bruna Biancardi e Neymar Jr são pais de Mavie e MelReprodução de vídeo

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Rio - O anúncio da terceira gravidez de Bruna Biancardi movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (15) e rendeu uma onda de mensagens de carinho de famosos e fãs do casal. Após a influenciadora revelar que está esperando mais uma filha com Neymar, celebridades correram para a publicação para comemorar a novidade.
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Neymar Jr e Bruna Biancardi são pais de Mavie e Mel - Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar Jr são pais de Mavie e Mel - Reprodução de vídeo
Neymar Jr e Bruna Biancardi esperam mais um filho - Reprodução de vídeo
Neymar Jr., Bruna Biancardi e as filhas, Mavie e Mel - Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi celebrou convocação de Neymar Jr para Copa do Mundo - Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e a filha, Mel - Reprodução / Instagram
Neymar e Bruna Biancardi celebram 9 meses de Mel com festa intimista - Reprodução / Instagram
Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly curtem parque de pula-pula com filhas de Neymar - Reprodução / Instagram
Bruna Biancardi e as filhas, Mavie e Mel - Reprodução / Instagram
Bruna Biancardi e a filha, Mavie - Reprodução / Instagram
Neymar passou o ano novo com Bruna Biancardi e três dos quatro filhos - Reprodução


Entre as mensagens, Brunna Gonçalves desejou bênçãos à família. "Que Deus abençoeeeee", escreveu. Já Gabriely Miranda, que espera o primeiro filho com o jogador Endrick, brincou sobre ter percebido a gestação antes do anúncio. "Eu já sabiaaaaaaaaa. Grávida sente."

Lore Improta também deixou sua mensagem de carinho: "Deus abençoe vocês". Bárbara Labres entrou na brincadeira sobre a família cheia de meninas. "Depois de umas dez meninas, quem sabe não vem um menino né? Hahahahha lindos!! Felicidades", comentou.

O ex-BBB Paulo André também reagiu ao anúncio. "O que não falta neste castelo é princesa", escreveu. Outras famosas, como Giovanna Buscacio, Thássia Naves, Tata Estaniecki, Bruna Unzueta e Tamy Contro, também celebraram a notícia nos comentários.

Entre os internautas, a repercussão também foi grande. "SABIAAAAAAA", comentou uma seguidora. Outro brincou com o tamanho da família: "Neymar vai montar um time de futebol dele". Já uma terceira fã resumiu a emoção dos seguidores: "Que coisa lindaaaaaaa".

Anúncio da gravidez e reação de Neymar

Bruna Biancardi, de 32 anos, compartilhou a novidade por meio de um vídeo publicado nas redes sociais e em seu canal no YouTube. "Temos uma novidade pra contar pra vocês... Estamos grávidos", escreveu a influenciadora na legenda.

Nas imagens, ela aparece ao lado de Neymar, 34 anos, e das filhas Mavie, de 2 anos, e Mel, de 10 meses. O vídeo também conta com a participação de Davi Lucca, de 14 anos, filho mais velho do jogador com Carol Dantas.

Com a chegada do bebê, Neymar será pai de cinco filhos. Além de Mavie, Mel e Davi Lucca, ele também é pai de Helena, que completa 2 anos em julho, fruto de seu relacionamento com Amanda Kimberlly.

Nos comentários da publicação, o craque entrou na brincadeira ao descobrir que terá mais uma menina. "Vou endoidar! Quatro lindas meninas. Meu Deus do céu! Vou endoidar! Vou montar uma banda, Spice Girls... Vai ser as K-pop", escreveu, divertindo os seguidores.