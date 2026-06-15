Thelma Assis teve decisão favorável em processo de racismo Reprodução/Instagram
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Thelma Assis celebra vitória em processo de racismo contra empresário
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