Thelma Assis teve decisão favorável em processo de racismo - Reprodução/Instagram

Thelma Assis teve decisão favorável em processo de racismo Reprodução/Instagram

Publicado 15/06/2026 19:00

Rio - Thelma Assis usou as redes sociais, nesta segunda-feira (15), para revelar que venceu um processo de racismo. Enquanto participava do "BBB 20", a médica foi chamada de "negra coitada" pelo empresário Rodrigo Branco durante uma transmissão online e agora desabafou sobre a decisão favorável após o longo período em que aguardou uma definição do caso.

"Eu precisava que a justiça reconhecesse o fato, e ela foi feita. Foram seis anos lutando praticamente sozinha, somente com o apoio da minha família e dos meus advogados, contra uma injúria racial covarde, já que eu estava confinada na época do ocorrido e não pude me defender. Foram diversas tentativas frustradas de citação no processo, acesso ao qual aparentemente só eu não tinha", começou o texto.

A campeã do reality da TV Globo destacou a responsabilidade da sociedade em não deixar casos de racismo passarem despercebidos. "O caso sempre foi público e pautado na mídia, sem resolução até então; mesmo assim, o racista continuou tendo o seu trabalho amplamente divulgado e impulsionado por pessoas da mídia".

Ela também abordou o impacto emocional das falas discriminatórias. "Não se trata de uma ofensa individual, mas de uma repercussão coletiva de pessoas que, assim como eu, pelo simples fato de serem quem são, pessoas negras, sofrem injúrias e deméritos que impactam a nossa saúde mental de uma forma tão perversa que chegam a causar dor física", afirmou.

Thelma Assis agradeceu aos advogados que cuidaram do caso e o apoio de Maju Coutinho, que também foi alvo de comentários racistas de Rodrigo Branco. A médica contou, ainda, que pretende usar o valor da indenização para ajudar projetos sociais voltado ao combate do racismo.

"Se o condenado honrar com o pagamento, além de arcar com os custos do processo, a verba será destinada a uma instituição de combate ao racismo. Dessa forma, darei um desfecho condizente com o que realmente me fez chegar até aqui como pessoa e como profissional: a educação, o respeito e a esperança em uma sociedade verdadeiramente antirracista", concluiu.