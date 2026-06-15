Hélio de La Peña coloca casa de 500 m² no Leblon à venda após uma década no imóvel

Rio - Hélio de La Peña decidiu colocar à venda a casa onde vive há dez anos no Leblon, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. O imóvel, com 500 metros quadrados, reúne alguns dos espaços mais mostrados pelo humorista nas redes sociais, como o escritório cercado por livros, a sala decorada com homenagens a Pelé e a área da piscina, apontada por ele como um de seus locais preferidos na residência.

A propriedade conta com cinco quartos, sendo duas suítes, além de quatro banheiros. Hélio se mudou para o endereço em 2016 com a esposa, Ana Quintella, e os três filhos. Nos primeiros anos, a família promoveu uma ampla reforma no imóvel. Uma das principais mudanças foi a integração dos ambientes do térreo, após a retirada das paredes que separavam os cômodos, criando uma área social mais espaçosa.

Embora os móveis não façam parte da negociação, as imagens divulgadas pela imobiliária revelam detalhes da decoração escolhida pelo casal. Quadros, pôsteres e objetos ligados à trajetória de Hélio no humor ajudam a contar parte da história do ex-integrante do "Casseta & Planeta". O imóvel também chama atenção pela coleção de livros organizada em grandes estantes e pelo mobiliário de linhas retas e tons claros, que reforça a sensação de amplitude dos ambientes.

Conhecido por sua passagem de duas décadas pelo "Casseta & Planeta", na Globo, Hélio atualmente se dedica aos espetáculos de stand-up comedy, atua como colunista do UOL e investe na produção de documentários.

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