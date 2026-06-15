Ana Paula Siebert ganhou elogio de Roberto Justus após mudar visual - Reprodução/Instagram

Ana Paula Siebert ganhou elogio de Roberto Justus após mudar visual Reprodução/Instagram

Publicado 15/06/2026 14:06

Rio - Ana Paula Siebert, de 38 anos, apostou em novo visual e compartilhou imagens com o cabelo mais curto, nesta segunda-feira (15). A modelo comentou a transformação nos fios e mencionou o cabeleireiro responsável pelo corte.

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"Quando o Eder Fernando passa na sua casa e você acorda de cabelo curto do nada. Eu ameiii! E vocês", perguntou aos seguidores.

Roberto Justus, marido de Ana Paula, destacou a beleza da mulher em comentário na publicação. "Curto, médio, comprido! Tanto faz, pois você é sempre maravilhosa!", escreveu. Ela também recebeu elogios da enteada, Fabiana Justus. "Não tá curto! Mas tá lindo! Achei chique".

O empresário e a modelo estão juntos desde 2015 e são pais de Vicky, de 6 anos. Além da caçula, o empresário possui outros quatro filhos, de três antigos relacionamentos.