Após morte do cantor, Melanie Martinez prestou homenagem ao ex-namorado, Oliver Tree - Reprodução / Instagram

Após morte do cantor, Melanie Martinez prestou homenagem ao ex-namorado, Oliver TreeReprodução / Instagram

Publicado 15/06/2026 13:56

Rio - Melanie Martinez, de 31 anos, homenageou Oliver Tree, vítima de um acidente de helicóptero no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio, em uma publicação feita nos stories do Instagram, neste domingo (14). A cantora norte-americana relembrou a convivência com o ex-namorado e fez questão de mencionar o talento e a personalidade do artista.

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Na mensagem, Melanie lamentou a perda: "Foi um dia devastador. É muito difícil entender como alguém com quem você compartilhou um período tão especial e transformador da sua vida pode simplesmente partir de repente", escreveu.A artista também destacou a dedicação de Oliver ao trabalho e a admiração que sentia por ele. "Ele era tão dedicado à sua arte, algo que eu admirava e respeitava profundamente. Acho que todos que o conheciam vão olhar para esses momentos de risadas e alegria que ele despertava com tanta facilidade."Ao longo do texto, Melanie, ainda, relembrou características marcantes do cantor. "Sua risada era contagiante e acolhedora. Sua capacidade de liderar criativamente e agir, mantendo ao mesmo tempo um senso de admiração infantil pelo mundo, era inspiradora. Ele tinha um coração gentil e era um verdadeiro artista em todos os sentidos."Em tom de admiração, Melanie se despediu do ex-companheiro: "Descanse em paz, Oliver. Sei que você está fazendo os anjos rirem. Estarei aqui me perguntando qual truque e qual projeto criativo você está planejando aí no céu."Melanie e Oliver assumiram o relacionamento publicamente em outubro de 2019 e permaneceram juntos por cerca de dois anos. Após o término, anunciado em maio de 2021, os dois afirmaram que continuariam amigos. Em 2023, a cantora chegou a pedir que fãs deixassem de atacar o ex-companheiro nas redes sociais, reforçando que mantinham uma relação respeitosa.Nascido em Santa Cruz, na Califórnia, Oliver Tree construiu uma carreira marcada pela mistura de música, humor e performances excêntricas. O cantor ganhou projeção internacional com sucessos como "Life Goes On" e "Miss You", acumulando bilhões de reproduções nas plataformas digitais. Seu álbum mais recente, "Love You Madly Hate You Badly", foi lançado em 2026.Poucos dias antes da tragédia, Oliver havia se apresentado em São Paulo, no dia 6 de junho, em um show realizado no Studio Stage, na Lapa. O artista tinha 33 anos.