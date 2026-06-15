Zé Felipe respondeu pergunta sobre sexualidade pelo story do InstagramReprodução / Instagram
“Zé, você ainda é hétero?”, questionou o seguidor. Sem perder a piada, o artista respondeu: “Sim, agora eu sou gay só por hobby”.
Não é a primeira vez que o filho de Leonardo comenta rumores envolvendo sua vida pessoal. Em fevereiro deste ano, Zé Felipe já havia sido questionado sobre especulações a respeito de sua sexualidade e afirmou que não se incomoda com o assunto. Na ocasião, ele defendeu que a vida íntima de cada pessoa diz respeito apenas a ela mesma.
O cantor Zé Felipe voltou a chamar atenção nas redes sociais após responder uma pergunta feita por um seguidor sobre sua sexualidade. Durante uma caixinha de perguntas nos Stories, o artista foi questionado se ainda era hétero. pic.twitter.com/7Gau6go859— Portal Roma News (@RomaNewsOficial) June 15, 2026
Durante a interação com os fãs, o cantor também falou sobre sua nova rotina em Goiânia. Recentemente, ele se mudou para uma nova mansão, mas explicou que continua morando próximo da ex-mulher, Virginia Fonseca, para facilitar a convivência com os filhos.
Zé Felipe rebate comentários sobre ele ser gay:— POPTime (@poptime) February 26, 2026
“Tenho que dizer nada. Se eu tivesse dando o r*bo, o r*bo que ia tá sendo dado era o meu, não era o de ninguém” pic.twitter.com/AlcV7e3Ayj
“A casa é no mesmo condomínio. Aqui é muito prático. Perto do aeroporto, já tá todo mundo aqui: os pais, a Vi, a Margara. Então para as crianças é muito melhor, muito mais fácil”, contou.
Zé Felipe também tranquilizou os seguidores que disseram vê-lo abatido nos vídeos recentes. “Não estou triste, não. Estou cansado um pouco de virar a madrugada. Mas felizão. Feliz com os shows, com a vida, com tudo. Abençoado”, afirmou.
O cantor foi casado com Virginia Fonseca por cerca de cinco anos. Os dois anunciaram o fim do relacionamento em maio de 2025 e são pais de Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 4, e José Leonardo, de 1. Após a separação, Zé viveu um breve namoro com Ana Castela, encerrado em dezembro do mesmo ano.