Zé Felipe respondeu pergunta sobre sexualidade pelo story do Instagram - Reprodução / Instagram

Zé Felipe respondeu pergunta sobre sexualidade pelo story do InstagramReprodução / Instagram

Publicado 15/06/2026 11:06 | Atualizado 15/06/2026 11:50

Rio - Zé Felipe abriu uma caixa de perguntas para os seguidores nesta segunda-feira (15) e acabou chamando atenção ao responder uma dúvida sobre sua sexualidade. Solteiro desde o fim do relacionamento com Ana Castela, em dezembro de 2025, o cantor reagiu com bom humor ao comentário de um internauta.

Não é a primeira vez que o filho de Leonardo comenta rumores envolvendo sua vida pessoal. Em fevereiro deste ano, Zé Felipe já havia sido questionado sobre especulações a respeito de sua sexualidade e afirmou que não se incomoda com o assunto. Na ocasião, ele defendeu que a vida íntima de cada pessoa diz respeito apenas a ela mesma.

O cantor Zé Felipe voltou a chamar atenção nas redes sociais após responder uma pergunta feita por um seguidor sobre sua sexualidade. Durante uma caixinha de perguntas nos Stories, o artista foi questionado se ainda era hétero. pic.twitter.com/7Gau6go859

Zé Felipe rebate comentários sobre ele ser gay:



“Tenho que dizer nada. Se eu tivesse dando o r*bo, o r*bo que ia tá sendo dado era o meu, não era o de ninguém” pic.twitter.com/AlcV7e3Ayj — POPTime (@poptime) February 26, 2026

Durante a interação com os fãs, o cantor também falou sobre sua nova rotina em Goiânia. Recentemente, ele se mudou para uma nova mansão, mas explicou que continua morando próximo da ex-mulher, Virginia Fonseca, para facilitar a convivência com os filhos.“A casa é no mesmo condomínio. Aqui é muito prático. Perto do aeroporto, já tá todo mundo aqui: os pais, a Vi, a Margara. Então para as crianças é muito melhor, muito mais fácil”, contou.Zé Felipe também tranquilizou os seguidores que disseram vê-lo abatido nos vídeos recentes. “Não estou triste, não. Estou cansado um pouco de virar a madrugada. Mas felizão. Feliz com os shows, com a vida, com tudo. Abençoado”, afirmou.O cantor foi casado com Virginia Fonseca por cerca de cinco anos. Os dois anunciaram o fim do relacionamento em maio de 2025 e são pais de Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 4, e José Leonardo, de 1. Após a separação, Zé viveu um breve namoro com Ana Castela, encerrado em dezembro do mesmo ano.