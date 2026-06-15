Zé Felipe respondeu pergunta sobre sexualidade pelo story do InstagramReprodução / Instagram

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Rio - Zé Felipe abriu uma caixa de perguntas para os seguidores nesta segunda-feira (15) e acabou chamando atenção ao responder uma dúvida sobre sua sexualidade. Solteiro desde o fim do relacionamento com Ana Castela, em dezembro de 2025, o cantor reagiu com bom humor ao comentário de um internauta.
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Zé Felipe respondeu pergunta sobre sexualidade pelo story do Instagram - Reprodução / Instagram

“Zé, você ainda é hétero?”, questionou o seguidor. Sem perder a piada, o artista respondeu: “Sim, agora eu sou gay só por hobby”.
Não é a primeira vez que o filho de Leonardo comenta rumores envolvendo sua vida pessoal. Em fevereiro deste ano, Zé Felipe já havia sido questionado sobre especulações a respeito de sua sexualidade e afirmou que não se incomoda com o assunto. Na ocasião, ele defendeu que a vida íntima de cada pessoa diz respeito apenas a ela mesma.
Durante a interação com os fãs, o cantor também falou sobre sua nova rotina em Goiânia. Recentemente, ele se mudou para uma nova mansão, mas explicou que continua morando próximo da ex-mulher, Virginia Fonseca, para facilitar a convivência com os filhos.

“A casa é no mesmo condomínio. Aqui é muito prático. Perto do aeroporto, já tá todo mundo aqui: os pais, a Vi, a Margara. Então para as crianças é muito melhor, muito mais fácil”, contou.

Zé Felipe também tranquilizou os seguidores que disseram vê-lo abatido nos vídeos recentes. “Não estou triste, não. Estou cansado um pouco de virar a madrugada. Mas felizão. Feliz com os shows, com a vida, com tudo. Abençoado”, afirmou.

O cantor foi casado com Virginia Fonseca por cerca de cinco anos. Os dois anunciaram o fim do relacionamento em maio de 2025 e são pais de Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 4, e José Leonardo, de 1. Após a separação, Zé viveu um breve namoro com Ana Castela, encerrado em dezembro do mesmo ano.