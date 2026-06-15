Raissa Barbosa celebra 1 ano do filho e agradece apoio de Jojo TodynhoReprodução / Instagram
Mãe solo, Raissa voltou a mencionar a ausência do genitor e fez uma homenagem à amiga Jojo Todynho, madrinha de Luan. As duas se conheceram durante a participação em "A Fazenda" e mantêm uma amizade próxima desde então.
Nas redes sociais, a influenciadora agradeceu o carinho e o suporte que recebe da cantora e apresentadora. "O Luan pode não ter pai, mas tem duas mães e é muito melhor do que um cara que não faz o seu papel. Faço minhas as suas palavras, Jojo. Te amamos muito e obrigada por tudo o que você faz por nós", escreveu Raissa.
Durante a comemoração, Jojo apareceu em fotos ao lado da família e demonstrou carinho pelo afilhado. Em outra publicação, Raissa também deixou uma mensagem dedicada ao filho. "Que meu bebê nunca se sinta sozinho, que ele cresça cercado de amor, proteção, carinho e pessoas boas. Que o senhor preencha qualquer vazio com a sua presença e faça ele sentir todos os dias o quanto é amado e especial", declarou.
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