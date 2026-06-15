Xamã lamenta morte de Lucas Frota após acidente de helicóptero no RioReprodução/Instagram

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Rio - O rapper Xamã se manifestou nas redes sociais após a morte do produtor musical Lucas Brito Chaves, conhecido como Lucas Frota, uma das vítimas da colisão entre dois helicópteros ocorrida na manhã de domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.
Na madrugada desta segunda-feira (15), o artista publicou uma mensagem de despedida ao amigo e demonstrou consternação com a notícia. "Vá com Deus meu irmão. Ainda sem acreditar. Meu coração e minhas orações estão com a família", escreveu Xamã.
Lucas Frota atuava nos bastidores da música e era reconhecido por trabalhos com artistas da cena do rap e do trap nacional. Ele estava a bordo de uma das aeronaves envolvidas no acidente.
A colisão aconteceu por volta das 9h e resultou na morte de seis pessoas, segundo informações das autoridades. As circunstâncias do acidente ainda são alvo de investigação.
Além de Lucas Frota, morreram os pilotos Charles Marsillac e Alexandre Souza, o cantor norte-americano Oliver Tree, o diretor de videoclipes Lucas Gignale e o influenciador argentino Gaspar Prim Díaz.