Xamã lamenta morte de Lucas Frota após acidente de helicóptero no Rio - Reprodução/Instagram

Xamã lamenta morte de Lucas Frota após acidente de helicóptero no RioReprodução/Instagram

Publicado 15/06/2026 10:14 | Atualizado 15/06/2026 10:32

Na madrugada desta segunda-feira (15), o artista publicou uma mensagem de despedida ao amigo e demonstrou consternação com a notícia. "Vá com Deus meu irmão. Ainda sem acreditar. Meu coração e minhas orações estão com a família", escreveu Xamã.

Lucas Frota atuava nos bastidores da música e era reconhecido por trabalhos com artistas da cena do rap e do trap nacional. Ele estava a bordo de uma das aeronaves envolvidas no acidente.

A colisão aconteceu por volta das 9h e resultou na morte de seis pessoas, segundo informações das autoridades. As circunstâncias do acidente ainda são alvo de investigação.

Além de Lucas Frota, morreram os pilotos Charles Marsillac e Alexandre Souza, o cantor norte-americano Oliver Tree, o diretor de videoclipes Lucas Gignale e o influenciador argentino Gaspar Prim Díaz.

