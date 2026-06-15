Xamã lamenta morte de Lucas Frota após acidente de helicóptero no RioReprodução/Instagram
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'Sem acreditar', disse o cantor nas redes sociais
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