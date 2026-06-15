Grávidas, Tati Dias, noiva de Lauana Prado, mostra detalhes de convites para o casamento Reprodução / Instagram
Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, Tati apareceu animada ao receber o material em casa. “Gente, chegou aqui em casa e eu quero mostrar para vocês a caixa dos padrinhos, que a gente vai dar para os nossos padrinhos”, contou.
A influenciadora revelou que a caixa segue a identidade visual escolhida pelo casal, marcada por tons terrosos. “Essa é a nossa identidade do nosso casamento, tá? Marronzinha, com os girassóis. Olha que coisa mais linda!”, disse ao exibir a embalagem personalizada e o monograma criado para a ocasião.
Ao abrir o presente, Tati mostrou os itens preparados para os convidados especiais. O kit inclui uma carta de apresentação, um manual dos padrinhos, uma garrafa de espumante, uma vela aromática e uma palha italiana. “Olha isso. Lindo”, comentou.
Lauana e Tati ficaram noivas em junho de 2025, durante uma viagem à Praia do Forte, na Bahia. Na época, a cantora compartilhou imagens do pedido de casamento nas redes sociais. As duas assumiram o relacionamento em 2024, depois de se conhecerem pela internet e viverem alguns meses de romance longe dos holofotes.
Em janeiro de 2026, o casal anunciou o fim do noivado. Na ocasião, Lauana informou que as duas haviam decidido seguir caminhos diferentes por conta das demandas profissionais e da rotina intensa. Dias depois, Tati também se pronunciou e pediu respeito ao momento vivido pelas duas.
Meses depois, porém, elas retomaram o relacionamento e voltaram a aparecer juntas nas redes sociais. Agora, com os preparativos avançando, as noivas seguem organizando os detalhes da cerimônia que oficializará a união.