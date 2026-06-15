Adriane Galisteu - Reprodução do Instagram

Adriane GalisteuReprodução do Instagram

Publicado 15/06/2026 11:59

Rio - Adriane Galisteu curte as férias na Itália, acompanhada do marido, Alexandre Iódice. No país, a apresentadora aproveitou o dia ensolarado para colocar a vitamina D em dia e compartilhou um registro do momento, no Instagram, nesta segunda-feira (15). Na imagem, ela aparece de biquíni e exibe o corpão.

"Mais um dia maravilhoso por aqui… descobrindo uma Itália completamente diferente", escreveu Adriane na legenda. Na mesma publicação, ela mostrou aos admiradores fotos de um passeio na região de Puglia.

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Os internautas não economizaram nos elogios à loira. "Linda de viver", disse um admirador da artista. "Gata demais", comentou outro. "Linda mulher! Nosso patrimônio. Deusa", opinou uma terceira pessoa.

Nos stories, a apresentadora voltou a encantar os fãs com mais um clique de biquíni. Ela ainda comentou sobre o calor que fazia no local. "Que delícia que está isso aqui, gente. Paraíso. Disse que hoje ia ficar meio nublado, não ficou nada. Está um sol para cada um".