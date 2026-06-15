Kyra Gracie relembra previsão sobre casamento com Malvino Salvador - Reprodução Instagram

Kyra Gracie relembra previsão sobre casamento com Malvino SalvadorReprodução Instagram

Publicado 15/06/2026 19:20

Rio - Kyra Gracie compartilhou com os seguidores uma história curiosa sobre sua relação com Malvino Salvador. Em uma homenagem publicada nas redes sociais, a lutadora revelou que já imaginava um futuro ao lado do ator muitos anos antes de os dois se conhecerem.



Segundo ela, tudo começou durante uma viagem ao Brasil, quando ainda morava nos Estados Unidos. Ao vê-lo pela primeira vez em um restaurante, ficou impressionada e não conseguiu tirar o ator da cabeça.



"Eu morava nos Estados Unidos quando vim passar uma temporada no Brasil. Num restaurante, vi o Malvino pela primeira vez. Não trocamos uma palavra, mas eu não parei de pensar nele", contou.



Depois daquele encontro à distância, Kyra decidiu descobrir quem era o homem que havia chamado sua atenção. Ao saber que se tratava de Malvino Salvador, pesquisou sobre sua vida e passou a acompanhar sua trajetória.



"Perguntei quem era. 'Malvino Salvador. Ator muito famoso aqui no Brasil'. Fui pra casa com esse nome na cabeça. Pesquisei tudo sobre ele. Descobri que ele fazia jiu-jitsu e comecei a brincar com as minhas amigas: 'um dia eu vou casar com esse homem'", relembrou.



O que parecia apenas uma brincadeira acabou se tornando realidade anos depois. Kyra contou que os dois só se encontraram de fato cerca de oito anos mais tarde, quando iniciaram a história que culminaria no casamento.



"Oito anos se passaram. A vida seguiu, os sonhos também. Até que a gente se encontrou de verdade. Nos casamos", escreveu.



A especialista em defesa pessoal feminina revelou ainda que guardou esse episódio em segredo durante todo o relacionamento e só decidiu compartilhar a história com Malvino no dia da cerimônia.



"E só no dia do nosso casamento eu contei essa história pra ele. O que parecia brincadeira era só o futuro chegando no tempo certo", afirmou.



Ao finalizar a homenagem, Kyra reforçou o carinho pelo marido e celebrou a trajetória construída pelos dois. "Tem histórias que a gente guarda por anos esperando o momento certo chegar. A nossa sempre será a minha preferida", declarou. Veja a publicação: