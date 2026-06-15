Klebber Toledo celebra 40 anos ao lado de Camila Queiroz e da filha Clara - Reprodução Instagram

Klebber Toledo celebra 40 anos ao lado de Camila Queiroz e da filha ClaraReprodução Instagram

Publicado 15/06/2026 17:04

Klebber Toledo comemorou seus 40 anos neste domingo (14) cercado pela família. O ator celebrou a chegada da nova década ao lado da esposa, Camila Queiroz, e da filha do casal, Clara, de seis meses.

Nas redes sociais, ele compartilhou fotos da comemoração intimista e aproveitou para refletir sobre o momento especial que vive. Em uma das publicações, Klebber destacou a importância da família ao celebrar a data.

"Com o meu maior presente no colo e o amor da minha vida ao meu lado", escreveu.

Os registros mostram um aniversário reservado, marcado pela presença das pessoas mais importantes de sua vida. A publicação recebeu mensagens de carinho de fãs e amigos, que aproveitaram a ocasião para parabenizar o ator pela nova idade.