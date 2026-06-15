Marlene Mattos e Bárbara Borges - Reprodução do Instagram

Marlene Mattos e Bárbara BorgesReprodução do Instagram

Publicado 15/06/2026 13:56

Rio - Bábara Borges reencontrou Marlene Mattos na Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e compartilhou um clique do momento no Instagram, neste domingo (14). Na publicação, a atriz destacou a importância da diretora de TV em sua trajetória profissional. Vale lembrar que elas trabalharam juntas entre 1995 e 1999, quando a campeã de "A Fazenda 14", da Record, era uma das paquitas de Xuxa Meneghel.

"A vida tem dessas voltas bonitas. Marlene Mattos é uma pessoa muito importante que faz parte da história da minha vida mas o verdadeiro valor desse nosso reencontro não está no passado que vivemos (e que terei sempre alegria em recordar!) mas sim na oportunidade de conhecer quem somos hoje", escreveu Bárbara, na legenda. Na imagem, as duas aparecem ao lado de Iran Malfitano, namorado da atriz.







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Marlene também compartilhou um registro com Bárbara em sua rede social. "Bárbara, adorei te encontrar e constatar que estás feliz no amor, que em breve serás psicóloga, que a atriz que mora em ti continua viva e que tudo isso te deixa muito bem. Você está linda! Fisicamente e espiritualmente. Continue confiante".







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Recentemente, Bárbara revelou aos seguidores que não foi convidada para 'O Último Voo da Nave', despedida de Xuxa dos palcos, marcado para julho no Allianz Parque, em São Paulo. "Não fui convidada e também entendo o porquê, ainda mais depois do documentário das paquitas. Mas também fico pensando: a Nessa [Vanessa Melo] não participou do documentário e foi convidada. E eu não fui convidada, nem ao menos uma pergunta, um convite. Mas faz parte do sistema".

Em 2024, Bárbara lamentou que a New Generation e a Geração 2000 das ex-assistentes de palco de Xuxa fizessem parte de apenas um episódio do documentário "Pra Sempre Paquitas" , do Globoplay. Ela expressou que a série se baseou mais nas paquitas que trabalharam com a apresentadora entre 1984 e início de 1995.

"Ao mesmo tempo, veio a compreensão que o documentário explorou e se aprofundou muito nas questões difíceis e traumáticas daquela geração específica e ainda que tenhamos compartilhado as funções e responsabilidades de ser paquita, as dores e delícias da minha geração foram diferentes das outras gerações. Chegamos num momento em que Marlene fez seus ajustes para melhorar seu comportamento (não sofremos o mesmo que a geração anterior) e Xuxa seguiu na sua omissão, cegueira e egocentrismo. São muitas histórias dentro de uma mesma história", opinou.