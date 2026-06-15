Ludmilla exibe coleção de carros de luxo avaliada em milhões de reaisReprodução Instagram
Um dos destaques das imagens foi uma Ferrari 296 GTS personalizada na cor azul-escuro. O modelo é encontrado no mercado brasileiro por valores que podem variar entre R$ 3 milhões e mais de R$ 5 milhões, dependendo das configurações escolhidas.
A artista também mostrou sua Mercedes-Benz G63, frequentemente vista em suas publicações nas redes sociais. Considerado um dos veículos favoritos da cantora, o automóvel pode custar entre R$ 3 milhões e R$ 9 milhões, conforme o nível de personalização. Quando adquiriu o veículo, estimativas apontaram um investimento de aproximadamente R$ 4 milhões.
Outro modelo que integra a coleção é uma Cadillac Escalade preta, comprada em dezembro de 2025. O utilitário esportivo de luxo pode ultrapassar os R$ 2 milhões no mercado automotivo.
Além dos carros, Ludmilla dividiu momentos do dia a dia, incluindo treinos na academia, apresentações e registros em família. Em algumas das fotos, ela aparece ao lado da filha, Zuri, de um ano, fruto de seu relacionamento com Brunna Gonçalves.
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