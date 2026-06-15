Gabi Martins publicou fotos de ensaio em cachoeiraReprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Gabi Martins, de 29 anos, chamou atenção dos seguidores ao compartilhar fotos em uma cachoeira de Minas Gerais, nesta segunda-feira (15). A cantora apostou em um conjunto de top e saia dourada para fazer os cliques durante o dia ensolarado. 
fotogaleria
Gabi Martins aproveitou dia de sol em meio a natureza - Reprodução/Instagram
Gabi Martins - Reprodução/Instagram
Gabi Martins publicou fotos de ensaio em cachoeira - Reprodução/Instagram
Gabi Martins recebeu elogios em novos cliques na web - Reprodução/Instagram
"Nas maravilhas de Minas Gerais", escreveu na legenda. 
Os registros  de Gabi Martins em meio a natureza renderam diversos comentários com elogios. "Beleza de milhões", afirmou uma internauta. "Um escândalo de linda", disse outra. "Princesa de contos de fadas", declarou uma terceira. 