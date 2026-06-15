Gabi Martins publicou fotos de ensaio em cachoeira - Reprodução/Instagram

Gabi Martins publicou fotos de ensaio em cachoeiraReprodução/Instagram

Publicado 15/06/2026 20:57

Rio - Gabi Martins, de 29 anos, chamou atenção dos seguidores ao compartilhar fotos em uma cachoeira de Minas Gerais, nesta segunda-feira (15). A cantora apostou em um conjunto de top e saia dourada para fazer os cliques durante o dia ensolarado.

fotogaleria

"Nas maravilhas de Minas Gerais", escreveu na legenda.

Os registros de Gabi Martins em meio a natureza renderam diversos comentários com elogios. "Beleza de milhões", afirmou uma internauta. "Um escândalo de linda", disse outra. "Princesa de contos de fadas", declarou uma terceira.