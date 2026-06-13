Os instrutores que aparecem nas imagens usam camisas com os nomes das empresas Entre Cordas e Ih Voei - Redes sociais / Reprodução

Os instrutores que aparecem nas imagens usam camisas com os nomes das empresas Entre Cordas e Ih VoeiRedes sociais / Reprodução

Publicado 13/06/2026 19:59

A polícia militar prendeu seis pessoas pela morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas , de 21 anos, durante atividade de rope jumping, conforme informou a prefeitura de Limeira (SP) em comunicado oficial.

Os instrutores que aparecem nas imagens usam camisas com os nomes das empresas Entre Cordas e Ih Voei. A reportagem tentou contato com as duas, mas não teve resposta até a publicação deste texto.

Em perfis nas redes sociais, os instrutores registravam vários saltos de rope jumping, inclusive com crianças. Em dezembro de 2025, o salto com a Entre Cordas custava R$ 130.

Prefeitura afirma que vai processar governo federal por ''omissão''

A prefeitura de Limeira afirmou ainda que a "responsabilidade pela fiscalização, manutenção e controle de acesso à Ponte do Esqueleto é exclusivamente do governo federal". A administração municipal comunicou que vai processar a União por "omissão".

A prefeitura comunicou que havia encaminhado ofícios pedindo medidas de segurança. "Desde o início de 2025, a administração municipal vinha adotando medidas administrativas e cobrando providências junto aos órgãos federais responsáveis pela área", disse.

O prefeito, Murilo Félix (Podemos), afirmou que a área "apresenta riscos conhecidos há anos".

Uma ciclista morreu ao cair da mesma ponte em abril de 2024. Em agosto do ano seguinte, duas mulheres ficaram gravemente feridas em outro acidente no local. De acordo com o G1, a estrutura está desativada há mais de 30 anos.