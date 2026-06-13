Os instrutores que aparecem nas imagens usam camisas com os nomes das empresas Entre Cordas e Ih VoeiRedes sociais / Reprodução
Seis pessoas são presas por morte de jovem em salto de rope jumping sem corda
Prefeitura de Limeira, em SP, afirma que vai processar governo federal por ‘omissão’
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Jovem morta em salto fez publicação nas redes antes de acidente: 'Quem foi o doido que deixou?'
Maria Eduarda foi jogada de 40 metros de altura sem cordas
Rio Grande do Sul investiga caso suspeito de ebola
Paciente de 64 anos esteve recentemente na Uganda, país da África Oriental
Eduardo sugere rompimento total com Partido Novo após críticas de Zema a Flávio Bolsonaro
Ex-governador de MG já foi cogitado como um possível vice na chapa do senador
Vídeo: Mulher morre ao ser jogada de 40 metros de altura sem cordas
Ela praticava o esporte radical conhecido como 'rope jumping'
Flávio visita Jair Bolsonaro e diz que ele está bem, após Michelle falar em piora do quadro
Visita foi autorizada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes