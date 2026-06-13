Maria Eduarda, de 21 anos, tinha apreço pela natureza e por esportes ao ar livreRedes sociais / Reprodução
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