Caso foi registrado como captura de procurado na delegacia de Jandira. - Divulgação / Polícia Militar

Caso foi registrado como captura de procurado na delegacia de Jandira.Divulgação / Polícia Militar

Publicado 14/06/2026 09:23

Sebastião Ferreira Alves, condenado por um homicídio ocorrido em 1997 e considerado foragido da Justiça, foi preso no Parque Santa Tereza, em Jandira, na região metropolitana de São Paulo. Ele era procurado havia quase 30 anos.

De acordo com a polícia, o homem acabou abordado pelos agentes por apresentar comportamento suspeito. Durante a revista, os policiais não localizaram nenhum objeto ilícito, mas constataram que ele era procurado por homicídio desde a década de 1990.

Na época, o homem fugiu para o estado de Minas Gerais, onde conseguiu alterar a ordem dos sobrenomes e obter uma nova documentação. De acordo com a corporação, essa ação pode ter permitido que ele permanecesse foragido por tanto tempo.

O caso foi registrado como captura de procurado na delegacia de Jandira.