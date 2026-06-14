Caso foi registrado como captura de procurado na delegacia de Jandira.Divulgação / Polícia Militar
Homem é preso em SP após quase 30 anos foragido por homicídio
Segundo a polícia, ele usava documentação obtida após alterar a ordem dos sobrenomes para escapar da Justiça
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