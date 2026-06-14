Carlos deu declaração em seu perfil do X (antigo Twitter) - Divulgação / AFP

Carlos deu declaração em seu perfil do X (antigo Twitter)Divulgação / AFP

Publicado 14/06/2026 08:22

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) afirmou, neste sábado (13), que o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro piorou. Segundo ele, o pai apresenta sonolência prolongada devido ao uso de medicamentos mais fortes.

"Em razão dos fortes medicamentos que meu pai voltou a tomar para tentar amenizar os problemas de saúde que vêm se agravando, seu estado de sonolência se prolongou. Fui informado que ele não acordava, o que só conseguiu às 9h55. Pude vê-lo por apenas cinco minutos. Na segunda-feira, já retorno para Santa Catarina", escreveu Carlos Bolsonaro, pré-candidato ao Senado pelo estado.

"Hoje também, meu irmão Flávio Bolsonaro foi autorizado a levar as netas do Presidente Jair Bolsonaro para visitá-lo em sua prisão domiciliar. No entanto, elas foram impedidas de assistir ao jogo da Seleção Brasileira com o avô às 16h, em razão das restrições impostas. Não é preciso repetir para que todos compreendam que regras como essas não são aplicadas nem a crimes perigosos além de contribuir para debilitar ainda mais a saúde do Presidente. Seguimos!"

A declaração ocorreu um dia após a defesa de Bolsonaro encaminhar ao Supremo Tribunal Federal (STF) um relatório médico informando uma "piora considerável" em seu quadro clínico. O documento relata que o ex-presidente apresentou um "aumento na intensidade e na frequência das crises de soluço".

Bolsonaro está em prisão domiciliar temporária desde março.