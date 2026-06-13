Flávio Bolsonaro visitou o pai na manhã deste sábado - Redes sociais / Reprodução

Flávio Bolsonaro visitou o pai na manhã deste sábadoRedes sociais / Reprodução

Publicado 13/06/2026 15:17 | Atualizado 13/06/2026 16:32

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) neste sábado (13), e disse que o pai está bem. Nesta semana, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro havia relatado uma piora no estado de saúde de Bolsonaro.

"Está bem meu pai, firme e forte, como sempre, dando todo o apoio. Agradecendo a todas orações, preces, rezas", declarou Flávio.

Ele disse que sua mulher, Fernanda, e as filhas também participaram do encontro. A visita foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Na última quarta-feira (10), Michelle havia dito que Jair Bolsonaro teve de reduzir a medicação, após ter aumento nas crises de soluço

"A gente já estava no desmame há 3 dias das medicações. Infelizmente, não deu certo. Ele teve uma crise muito forte anteontem. Ontem deu uma trégua à tarde, mas voltou. Então hoje ele não está muito bem, nós estamos com o Dr. Brasil, reformulamos todas as medicações, ele vai passar por alguns exames", afirmou, na ocasião.

Bolsonaro está em prisão domiciliar temporária desde março.