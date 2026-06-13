Flávio Bolsonaro visitou o pai na manhã deste sábadoRedes sociais / Reprodução
Flávio visita Jair Bolsonaro e diz que ele está bem, após Michelle falar em piora do quadro
Visita foi autorizada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes
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Medida foi publicada no Diário Oficial da União