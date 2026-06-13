Estados Unidos, Canadá, Índia e Austrália são alguns dos países que já contam com o recurso - AFP

Estados Unidos, Canadá, Índia e Austrália são alguns dos países que já contam com o recursoAFP

Publicado 13/06/2026 12:33

O Instagram retirou o recurso “Mapa de Amigos” após disponibilizá-lo em todo o território brasileiro. A funcionalidade permitia que os usuários compartilhassem sua localização em tempo real com outras pessoas na rede social.

Nas redes sociais, a ferramenta, disponibilizada na última quarta-feira (10), foi alvo de críticas por supostamente representar riscos à privacidade e à segurança dos usuários, uma vez que permitia o compartilhamento da localização em tempo real. A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) chegou a acionar o Ministério Público Federal (MPF) contra a funcionalidade.

"Um clique errado e a localização é compartilhada. Isso coloca em risco mulheres, crianças e pessoas idosas. Isso coloca em risco todas as pessoas que não aceitaram essa pataquada, mas que moram com um usuário que compartilha a localização em tempo real", escreveu a deputada no X (antigo Twitter).

Na quinta-feira (11), a Meta, empresa responsável pelo Instagram, informou que o recurso havia sido disponibilizado por engano e, em seguida, bloqueou a funcionalidade.

Estados Unidos, Canadá, Índia e Austrália são alguns dos países que já contam com o recurso.