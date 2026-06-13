Caso seja confirmado a doença, o paciente será transferido para um hospital de referência nacionalDivulgação
O atendimento foi feito em uma unidade de saúde de Novo Hamburgo. Durante a investigação, foi realizado um teste rápido para malária, com resultado positivo. "Embora a malária seja, até o momento, o principal diagnóstico identificado, o caso permanece em investigação para doença pelo vírus Ebola, conforme determinação dos protocolos do Ministério da Saúde.
Caso seja confirmado com Ebola, o paciente será transferido para um hospital de referência nacional.
"A Secretaria Estadual da Saúde comunicou imediatamente o caso ao Ministério da Saúde e reforça que todas as ações estão sendo conduzidas em articulação com as autoridades municipais e o Ministério da Saúde, seguindo rigorosamente os protocolos de vigilância, assistência e biossegurança", acrescenta a nota.
Paralelamente, foi iniciado o mapeamento e o monitoramento dos contactantes, que serão acompanhados por 30 dias para identificação precoce de eventuais sintomas.