Caso seja confirmado a doença, o paciente será transferido para um hospital de referência nacional - Divulgação

Caso seja confirmado a doença, o paciente será transferido para um hospital de referência nacionalDivulgação

Publicado 13/06/2026 18:26

A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (RS) informou que está acompanhando a investigação de um caso suspeito de doença pelo vírus Ebola em um homem de 64 anos que esteve recentemente em Uganda, país da África Oriental.



O atendimento foi feito em uma unidade de saúde de Novo Hamburgo. Durante a investigação, foi realizado um teste rápido para malária, com resultado positivo. "Embora a malária seja, até o momento, o principal diagnóstico identificado, o caso permanece em investigação para doença pelo vírus Ebola, conforme determinação dos protocolos do Ministério da Saúde.

O descarte definitivo dependerá de resultado emitido pelo laboratório nacional de referência, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)", disse a secretaria, em nota na última quinta-feira (11).



Caso seja confirmado com Ebola, o paciente será transferido para um hospital de referência nacional.



"A Secretaria Estadual da Saúde comunicou imediatamente o caso ao Ministério da Saúde e reforça que todas as ações estão sendo conduzidas em articulação com as autoridades municipais e o Ministério da Saúde, seguindo rigorosamente os protocolos de vigilância, assistência e biossegurança", acrescenta a nota.



Paralelamente, foi iniciado o mapeamento e o monitoramento dos contactantes, que serão acompanhados por 30 dias para identificação precoce de eventuais sintomas.