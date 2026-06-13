Fundo tinha como representante o escritório de Paulo Calixto, que também é advogado de Eduardo BolsonaroSaul Loeb / AFP
Produtora de filme de Bolsonaro diz que usou R$ 75 mi de fundo ligado a Eduardo
Perícia afirma que a produção do longa no Brasil custou US$ 3,7 milhões
Produtora de filme de Bolsonaro diz que usou R$ 75 mi de fundo ligado a Eduardo
Perícia afirma que a produção do longa no Brasil custou US$ 3,7 milhões
Instagram remove ferramenta de localização em tempo real e diz que liberação ocorreu por acidente
Após críticas sobre riscos à privacidade e à segurança dos usuários, a Meta retirou do ar o 'Mapa de Amigos'
Anvisa determina suspensão de milho de pipoca; saiba qual
Medida foi publicada no Diário Oficial da União
Solidariedade e PRD declaram apoio à reeleição de Tarcísio em SP
Aliança fortalece o projeto do governador para 2026 e amplia sua coalizão política
Defensoria pede adiamento de julgamento de Eduardo Bolsonaro no STF
DPU alega que composição incompleta da Primeira Turma do Supremo pode gerar impasses
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 12 milhões neste sábado
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.