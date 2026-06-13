Carga acabou apreendida, e o funcionário encaminhado à Polícia Judiciária - Divulgação / PF

Carga acabou apreendida, e o funcionário encaminhado à Polícia JudiciáriaDivulgação / PF

Publicado 13/06/2026 08:50

Um funcionário do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foi preso em flagrante pela Polícia Federal ao tentar despachar uma mala com 70 quilos de cocaína para o exterior. O homem trabalhava na área de embarque de bagagens.

Segundo informações da Polícia Federal, o suspeito foi detido durante uma ação de inteligência realizada entre terça-feira (10) e quarta-feira (11). A carga acabou apreendida, e o funcionário encaminhado à Polícia Judiciária, onde responderá por tráfico internacional de drogas.

Durante a mesma operação, outros dois mandados de prisão também foram cumpridos no aeroporto. Um homem investigado por crime contra as relações de consumo acabou preso ao tentar embarcar em um voo doméstico, enquanto uma mulher procurada por não pagamento de pensão alimentícia acabou detida no momento em que se preparava para viajar ao exterior.

Um brasileiro teve a viagem ao exterior impedida após a Polícia Federal identificar uma determinação da Justiça de Minas Gerais para retenção do passaporte e bloqueio de saída do território nacional.