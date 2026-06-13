Carga acabou apreendida, e o funcionário encaminhado à Polícia JudiciáriaDivulgação / PF
Funcionário de aeroporto é preso com 70 kg de cocaína em Guarulhos
Ação da Polícia Federal também resultou no cumprimento de outros mandados de prisão
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