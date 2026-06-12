Foram realizadas 11 operações, com 9.964 agentes de segurança da Polícia Federal, Civil e Militar de todo o PaísDivulgação/Polícia Federal
Programa contra crime organizado causa R$ 1,6 bi de prejuízo à facções em um mês
Ações também resultaram na prisão de 7.961 acusados
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