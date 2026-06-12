Parte dos blocos estava marcada com a grife 'Blessed' (em português, abençoado)PF / Reprodução
PF prende funcionário do aeroporto de Guarulhos com 70 quilos de cocaína e tijolos 'abençoados'
Suspeito atuava no embarque de bagagens na rampa de aeronaves
São Paulo descarta segundo caso suspeito de ebola
Paciente permanece internada com boa evolução clínica
Possível vazamento de materiais radioativo é investigado
Caso aconteceu no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
Governo anuncia construção de 85 mil moradias do Minha Casa Minha Vida
Cinquenta mil são destinadas à área rural e 35 mil, à zona urbana
Programa contra crime organizado causa R$ 1,6 bi de prejuízo à facções em um mês
Ações também resultaram na prisão de 7.961 acusados
Bolsonaro deve ser mantido em prisão domiciliar por problemas de saúde
Documento enviado pela equipe médica do ex-presidente informa que os episódios de soluço pioraram
Promotores querem tomar R$ 75 milhões de Deolane, da família de Marcola e de 'assessor' do PCC
Pagamentos incluem R$ 65 milhões em bens e uma multa de R$ 10 milhões por danos morais difusos