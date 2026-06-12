Lula afirmou que determinou à AGU para que encontre "todas as dificuldades" na execução de projetos - Valter Campanato/Agência Brasil

Lula afirmou que determinou à AGU para que encontre "todas as dificuldades" na execução de projetosValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 12/06/2026 18:47 | Atualizado 12/06/2026 18:48

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reclamou nesta sexta-feira, 12, a lentidão para implementação de políticas públicas de seu governo. A declaração foi dada ao lado do presidente da Caixa, Carlos Vieira, durante o anúncio da seleção do programa Minha Casa, Minha Vida nas modalidades Rural e Entidades, no Palácio do Planalto.

"Nós aprovamos esses dias R$ 30 bilhões para reforma de casas. Sabe o que acontece? Desde novembro, nós ainda não gastamos nem R$ 1 bilhão. Ou seja, que dificuldade está tendo? Vocês têm o dinheiro, têm a decisão, têm a vontade e as coisas não acontecem", afirmou o petista.

Durante o evento, foi anunciada a seleção de 85 mil unidades habitacionais, sendo 35 mil na modalidade Entidades e 50 mil no MCMV Rural. O investimento soma R$ 10 bilhões do Fundo de Desenvolvimento Social.

Lula afirmou que determinou à Advocacia-Geral da União (AGU) para que encontre "todas as dificuldades" na execução de projetos, com o objetivo de criar uma legislação para resolver os problemas.

O presidente pediu ainda que a população e os movimentos sociais continuem cobrando o governo federal quando os programas não forem implementados corretamente.

"Eu só quero que vocês saibam que não basta a gente avisar as coisas aqui. É preciso a gente avisar e vocês não pararem de fiscalizar e denunciar se as coisas não acontecerem. (...) Vocês são o farol que vai fazer com que esse governo cumpra cada palavra que ele prometeu durante todo o seu mandato", declarou Lula.

Durante o evento, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, brincou que, se o presidente da Caixa, Carlos Vieira, facilitar processos para movimentos sociais no banco público, será conhecido como "banqueiro vermelho".

"O Carlos cumprindo tudo isso, eu tenho certeza que os movimentos sociais vão dar para ele o título de 'banqueiro vermelho' desse País", afirmou Boulos, em tom humorado.