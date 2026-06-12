Boulos fez declaração em evento de lançamento de nova linha de crédito para entregadoresReprodução / Canal Gov
Boulos diz que 'Lula faz possível e impossível para categoria de entregadores'
Ministro destacou ações do governo em apoio aos trabalhadores do setor e voltou a criticar a gestão anterior
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Lula lança linha de crédito para entregadores comprarem motos e bicicletas elétricas
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