Boulos fez declaração em evento de lançamento de nova linha de crédito para entregadores - Reprodução / Canal Gov

Boulos fez declaração em evento de lançamento de nova linha de crédito para entregadoresReprodução / Canal Gov

Publicado 12/06/2026 14:41

O Ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos, afirmou nesta sexta-feira, 12, que, enquanto o Brasil não aprova legislação que valorize os entregadores e motociclistas, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz o "possível e impossível" pela categoria.

No fim do discurso, ele ainda alfinetou o governo anterior, de Jair Bolsonaro (PL), ao dizer que este só fazia motociatas para aparecer na internet, sem ganhos reais para a categoria.

"Enquanto tinha gente que a única coisa que fazia pelos motoqueiros era ficar desfilando em motociata para fazer gracinha na internet, o governo do presidente Lula entrega realidade, vitória e conquistas", completou.