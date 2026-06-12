Lula e Janja também deram recados pedindo mais amorReprodução / Redes sociais
Lula e Janja fazem live de Dia dos Namorados
Em transmissão nas redes sociais, presidente e primeira-dama trocaram presentes e falaram sobre amor
Lula reclama de lentidão na execução de projetos e pede que movimentos cobrem seu governo
Presidente questiona o ritmo da implementação dos processos mesmo após a aprovação
Fachin defende STF após Itália apontar parcialidade no caso Zambelli
Ministro ressaltou que ampla defesa foi garantida à ex-deputada
PF prende funcionário do aeroporto de Guarulhos com 70 quilos de cocaína e tijolos 'abençoados'
Suspeito atuava no embarque de bagagens na rampa de aeronaves
Boulos diz que 'Lula faz possível e impossível para categoria de entregadores'
Ministro destacou ações do governo em apoio aos trabalhadores do setor e voltou a criticar a gestão anterior
Lula lança linha de crédito para entregadores comprarem motos e bicicletas elétricas
Programa oferece financiamento com garantia do Fundo Garantidor e deve beneficiar cerca de um milhão de trabalhadores do setor
Fachin cria grupo para discutir reforma do Judiciário
Expectativa é concluir trabalhos até o fim deste ano, quando grupo deverá apresentar relatório final
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