Presidente discursou no lançamento do Move Brasil Entregadores - Reprodução / Canal Gov

Presidente discursou no lançamento do Move Brasil EntregadoresReprodução / Canal Gov

Publicado 12/06/2026 14:37

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta sexta-feira, 12, que os entregadores e motociclistas são o último segmento de trabalhadores que faltava entrar no Palácio do Planalto e ser beneficiado. Ele discursou no lançamento da nova linha de crédito para esses trabalhadores comprarem motos e bicicletas elétricas, o Move Brasil Entregadores, medida que deve atender um milhão de pessoas.



"Vocês eram o último segmento de trabalhadores nesse País que faltava entrar nesse Palácio. Porque de Palácio, quando foi feito, não se pensava que trabalhadores pudessem entrar aqui dentro", afirmou o presidente da República.



Lula disse ainda que o governo está assumindo, com o Fundo Garantidor, a garantia dos financiamentos para que as pessoas mais pobres não deixem de ter acesso ao crédito.

O presidente também afirmou que é muito difícil tratar do povo pobre no Brasil porque "está cheio de leis".

"É muito difícil tratar do povo pobre, gente. Está cheio de lei, está cheio de vírgula, está cheio de impedimento. Parece que tudo é difícil", afirmou Lula.



Ele disse ainda que o Banco do Brasil e a Caixa têm 30 dias para organizar os bancos para receber esses trabalhadores que vão em busca do crédito com funcionários proativos.



"Porque se for um burocrata que não tiver vontade, qualquer probleminha que você tiver, não pode. Não. O cara tem que falar, tem um problema, eu vou ajudar vocês a consertar esse problema, eu vou tentar resolver, eu não vou deixar vocês sem moto. Isso é o cara proativo", disse o presidente.



Lula declarou que o governo empresta muito dinheiro para empresários que dão calote às vezes e não teria motivo para não ajudar a dar acesso ao crédito para os mais pobres.



"O governo assumiu a responsabilidade de ser fiador. Se a gente empresta tanto dinheiro para os empresários, que muitas vezes dão calote, porque é que a gente não pode emprestar para o povo pobre desse País?", completou o presidente da República.