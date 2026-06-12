Bolsonaro foi condenado pelo STF a uma pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de EstadoFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Bolsonaro deve ser mantido em prisão domiciliar por problemas de saúde
Documento enviado pela equipe médica do ex-presidente informa que os episódios de soluço pioraram
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Promotores querem tomar R$ 75 milhões de Deolane, da família de Marcola e de 'assessor' do PCC
Pagamentos incluem R$ 65 milhões em bens e uma multa de R$ 10 milhões por danos morais difusos
Lula reclama de lentidão na execução de projetos e pede que movimentos cobrem seu governo
Presidente questiona o ritmo da implementação dos processos mesmo após a aprovação
Fachin defende STF após Itália apontar parcialidade no caso Zambelli
Ministro ressaltou que ampla defesa foi garantida à ex-deputada
PF prende funcionário do aeroporto de Guarulhos com 70 quilos de cocaína e tijolos 'abençoados'
Suspeito atuava no embarque de bagagens na rampa de aeronaves
Boulos diz que 'Lula faz possível e impossível para categoria de entregadores'
Ministro destacou ações do governo em apoio aos trabalhadores do setor e voltou a criticar a gestão anterior