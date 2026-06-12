Caso foi encaminhado à Polícia Civil que irá investigar a dinâmica do acidenteReprodução / TV Globo
Racha entre caminhoneiros provoca acidente com dez veículos e deixa quatro feridos em SP
Motoristas confessaram à Polícia Militar de Trânsito que participavam de uma disputa quando perderam o controle
São Paulo descarta segundo caso suspeito de ebola
Paciente permanece internada com boa evolução clínica
Possível vazamento de materiais radioativo é investigado
Caso aconteceu no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
Governo anuncia construção de 85 mil moradias do Minha Casa Minha Vida
Cinquenta mil são destinadas à área rural e 35 mil, à zona urbana
Programa contra crime organizado causa R$ 1,6 bi de prejuízo à facções em um mês
Ações também resultaram na prisão de 7.961 acusados
Bolsonaro deve ser mantido em prisão domiciliar por problemas de saúde
Documento enviado pela equipe médica do ex-presidente informa que os episódios de soluço pioraram
Promotores querem tomar R$ 75 milhões de Deolane, da família de Marcola e de 'assessor' do PCC
Pagamentos incluem R$ 65 milhões em bens e uma multa de R$ 10 milhões por danos morais difusos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.