Decisão determina recolhimento do milho e proíbe a distribuição, venda e divulgação do produto - Reprodução

Decisão determina recolhimento do milho e proíbe a distribuição, venda e divulgação do produtoReprodução

Publicado 13/06/2026 11:37

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu, nesta sexta-feira (12), a venda de todos os lotes do milho para pipoca da marca Provatti. A medida foi publicada no Diário Oficial da União.

De acordo com a Anvisa, a decisão ocorreu devido a um erro no rótulo dos produtos sobre a presença de glúten, o que pode causar problemas para determinadas pessoas. A empresa utilizava a expressão "não contém glúten", mas a embalagem possuía advertências sobre a presença de trigo e a possibilidade de contaminação cruzada pelo cereal. Nesses casos, a legislação não permite declarar a ausência do componente.

A decisão determina o recolhimento do milho e proíbe a distribuição, a venda e a divulgação do produto. A medida vale para todos os lotes do milho para pipoca da marca Provatti.

A reportagem não conseguiu contato com a Kaza Distribuidora, R & A Indústria, Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda. O espaço segue aberto para manifestação.