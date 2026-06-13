O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6 Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 12 milhões neste sábado
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
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Funcionário de aeroporto é preso com 70 kg de cocaína em Guarulhos
Ação da Polícia Federal também resultou no cumprimento de outros mandados de prisão
São Paulo descarta segundo caso suspeito de ebola
Paciente permanece internada com boa evolução clínica
Possível vazamento de materiais radioativo é investigado
Caso aconteceu no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
Governo anuncia construção de 85 mil moradias do Minha Casa Minha Vida
Cinquenta mil são destinadas à área rural e 35 mil, à zona urbana
Programa contra crime organizado causa R$ 1,6 bi de prejuízo à facções em um mês
Ações também resultaram na prisão de 7.961 acusados
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