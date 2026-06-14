Mendonça pode deixar banqueiro na PF ou transferi-lo para a Papudinha - Carlos Moura/SCO/STF

Mendonça pode deixar banqueiro na PF ou transferi-lo para a PapudinhaCarlos Moura/SCO/STF

Publicado 14/06/2026 15:21

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve definir nesta semana o destino de Daniel Vorcaro. O dono do Banco Master está preso na carceragem da Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília. Como rejeitou a proposta de delação premiada do investigado, a PF defende que ele seja transferido para um presídio.

Mendonça pediu um parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o assunto. A resposta deve chegar nos próximos dias. A equipe de Paulo Gonet ainda avalia se vai aceitar ou rejeitar a segunda proposta de colaboração de Vorcaro.

Mendonça pode optar por deixar Vorcaro na Superintendência da PF até que a PGR tome uma decisão sobre a delação. Ou, ainda, transferir o ex-banqueiro para a Papudinha, no complexo penitenciário da Papuda, também em Brasília.

Vorcaro está preso desde o início de março, por ordem de Mendonça, após a corporação ter indicado que o investigado usava uma milícia armada para ameaçar adversários e contava com um grupo de hackers para invadir sistemas de informática de órgãos de investigação.

Primeiro ele foi transferido do presídio federal de segurança máxima para uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal, onde tinha acesso livre da defesa para trabalhar no material da delação premiada. Agora, a instituição quer o retorno de Vorcaro para um presídio.