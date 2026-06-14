Vítima praticava esporte radical conhecido como 'rope jumping', similar ao 'bungee jumping' - Reprodução / Redes sociais

Vítima praticava esporte radical conhecido como 'rope jumping', similar ao 'bungee jumping'Reprodução / Redes sociais

Publicado 14/06/2026 10:29

O rope jumping (pulo com corda, em inglês) é um esporte radical que consiste em realizar saltos de grandes alturas utilizando um sistema de cordas e equipamentos de segurança para controlar a queda.

Diferente do bungee jump, que utiliza uma corda elástica e provoca rebotes após a queda, o rope jumping usa cordas estáticas, que interrompem a queda e geram um movimento de balanço pendular, proporcionando uma experiência mais controlada.

Entenda o caso



O evento de rope jumping terminou em tragédia e prisões neste sábado, na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP). A jovem de 21 anos perdeu a vida ao ser lançada da estrutura sem a corda de proteção de solo. Seis pessoas foram presas.



O erro fatal foi registrado em vídeo. As imagens mostram o momento em que a jovem é suspensa por instrutores enquanto o cabo de segurança principal está visivelmente solto no chão. O evento de rope jumping terminou em tragédia e prisões neste sábado, na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP). A jovem de 21 anos perdeu a vida ao ser lançada da estrutura sem a corda de proteção de solo.O erro fatal foi registrado em vídeo. As imagens mostram o momento em que a jovem é suspensa por instrutores enquanto o cabo de segurança principal está visivelmente solto no chão.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Jornal O Dia (@odiaonline)

Uma testemunha chega a perguntar sobre o equipamento momentos antes do lançamento. Assim que a vítima cai, a pessoa responsável pela filmagem mostra a corda que ficou para trás e grita: "Gente, a corda!".



A prefeitura de Limeira afirmou que a "responsabilidade pela fiscalização, manutenção e controle de acesso à Ponte do Esqueleto é exclusivamente do governo federal". A administração municipal comunicou ainda que vai processar a União por "omissão". Uma testemunha chega a perguntar sobre o equipamento momentos antes do lançamento. Assim que a vítima cai, a pessoa responsável pela filmagem mostra a corda que ficou para trás e grita: "Gente, a corda!".A prefeitura de Limeira afirmou que a "responsabilidade pela fiscalização, manutenção e controle de acesso à Ponte do Esqueleto é exclusivamente do governo federal". A administração municipal comunicou ainda que vai processar a União por "omissão".

*Com informações do Estadão Conteúdo