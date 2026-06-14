Vítima praticava esporte radical conhecido como 'rope jumping', similar ao 'bungee jumping'Reprodução / Redes sociais

Mais artigos de O Dia
O Dia
A jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, morreu, neste sábado (13), em Limeira, no interior de São Paulo, ao ser jogada de uma ponte sem corda de proteção. A vítima praticava um esporte radical conhecido como "rope jumping", similar ao "bungee jumping".
O rope jumping (pulo com corda, em inglês) é um esporte radical que consiste em realizar saltos de grandes alturas utilizando um sistema de cordas e equipamentos de segurança para controlar a queda.
Diferente do bungee jump, que utiliza uma corda elástica e provoca rebotes após a queda, o rope jumping usa cordas estáticas, que interrompem a queda e geram um movimento de balanço pendular, proporcionando uma experiência mais controlada.
Entenda o caso

O evento de rope jumping terminou em tragédia e prisões neste sábado, na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP). A jovem de 21 anos perdeu a vida ao ser lançada da estrutura sem a corda de proteção de solo. Seis pessoas foram presas.

O erro fatal foi registrado em vídeo. As imagens mostram o momento em que a jovem é suspensa por instrutores enquanto o cabo de segurança principal está visivelmente solto no chão.
 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Jornal O Dia (@odiaonline)


Uma testemunha chega a perguntar sobre o equipamento momentos antes do lançamento. Assim que a vítima cai, a pessoa responsável pela filmagem mostra a corda que ficou para trás e grita: "Gente, a corda!".

A prefeitura de Limeira afirmou que a "responsabilidade pela fiscalização, manutenção e controle de acesso à Ponte do Esqueleto é exclusivamente do governo federal". A administração municipal comunicou ainda que vai processar a União por "omissão". 
*Com informações do Estadão Conteúdo
 
 
fotogaleria
Vítima praticava esporte radical conhecido como \'rope jumping\', similar ao \'bungee jumping\'
Maria