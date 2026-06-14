Lula e Alckmin durante partida para a Ilha do Sal, em Cabo Verde, neste domingo - Ricardo Stuckert / PR

Lula e Alckmin durante partida para a Ilha do Sal, em Cabo Verde, neste domingoRicardo Stuckert / PR

Publicado 14/06/2026 18:32 | Atualizado 14/06/2026 18:41

Por volta das 15h deste domingo (14), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou para a França, para participar da Cúpula do G7. É a décima vez que o petista representa o Brasil no evento.

Pelas redes sociais, Lula publicou uma foto com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), na base aérea de Brasília Alckmin exercerá a Presidência interina durante a viagem presidencial.

O avião presidencial fará uma parada na Ilha do Sal, em Cabo Verde, às 22h50, para abastecimento. De lá, seguirá para Évian-les-Bains, cidade que vai receber o evento e onde deverá desembarcar na segunda-feira (15). A agenda internacional se estende até a próxima quarta-feira (17).

Segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), acompanharão Lula na viagem o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que já está em Évian, e o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, que viaja com o presidente.

Enquanto estiver no G7, Lula vai participar de sessões abertas entre os chefes de Estado. Na terça-feira (16), o tema serão as parcerias internacionais e, na quarta, o crescimento econômico equilibrado. Também na quarta, Lula vai participar de um almoço com os outros líderes do G7, momento no qual se tratará da inteligência artificial.

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou encontros de Lula com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, e com o anfitrião do evento, o presidente francês, Emmanuel Macron.

Embora não haja nenhuma reunião formalmente prevista, há expectativa de encontro com o presidente dos Estados Unidos - que integra o G7 ao lado de Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão -, Donald Trump, em meio à nova crise entre Brasília e Washington em razão das novas ameaças de tarifas sobre produtos brasileiros.