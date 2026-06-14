Lula e Alckmin durante partida para a Ilha do Sal, em Cabo Verde, neste domingoRicardo Stuckert / PR
Lula embarca rumo à França para a cúpula do G7 e Alckmin assume a Presidência
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