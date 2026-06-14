Rio tem domingo de céu nublado a encoberto - Érica Martin/Agência O Dia

Rio tem domingo de céu nublado a encobertoÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 14/06/2026 18:00

Rio – Os cariocas devem se preparar para uma semana de tempo instável. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a capital fluminense terá predomínio de nebulosidade e previsão de chuva em diferentes momentos entre segunda-feira (15) e quinta-feira (18), influenciada por áreas de instabilidade e pela entrada de ventos úmidos vindos do oceano.

Nesta segunda-feira (15), o céu ficará nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer hora do dia. Os ventos estarão moderados e as temperaturas seguem amenas para esta época do ano.

Na terça-feira (16), o cenário muda pouco. O tempo continuará instável, com céu nublado a encoberto e previsão de chuva fraca a moderada ao longo de todo o período. Os ventos também permanecem moderados.

Já na quarta-feira (17), a influência dos ventos úmidos do oceano manterá a nebulosidade variada sobre a cidade. Há previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento do dia, enquanto os ventos devem variar entre fracos e moderados.

Na quinta-feira (18), a tendência é de melhora gradual, embora ainda haja possibilidade de chuva fraca durante a madrugada e a manhã. Ao longo do dia, o céu deve apresentar variação de nuvens, com ventos fracos a moderados.

A orientação é que moradores acompanhem as atualizações dos órgãos meteorológicos, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos e bolsões d'água durante os períodos de chuva.