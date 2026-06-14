Acidente aconteceu no Recreio dos Bandeirantes - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Acidente aconteceu no Recreio dos BandeirantesReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 14/06/2026 13:12

Na primeira aeronave, as vítimas foram identificadas como Alexandre Souza - piloto -, Lucas Brito Chaves - passageiro -, Oliver Tree Nickel - passageiro -, Lucas Vignale - passageiro - e Gaspar Prim - passageiro. No segundo helicóptero estava apenas o piloto Charles Marsillac.

Cantor americano é uma das vítimas

Oliver Tree Nickel é um cantor americano, de 32 anos, que estava no Brasil após apresentar um show único em São Paulo, em 6 de junho. Com mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais, o artista é dono dos hits "Life Goes On" e "Miss You". Neste sábado, ele posou para uma foto em um estúdio de gravação.

Nos Stories, do Instagram, o produtor musical Victor WAO lamentou a morte do cantor e do produtor Lucas Frota. "Nunca te esquecerei, Lucas. Te amo muito, meu irmão. Você é a pessoa mais iluminada e maravilhosa que conheci em toda a minha vida! Estou sem alma, mas rezando muito por você onde quer que esteja. Você não merecia ir tão cedo com tanta vontade de viver, mas o tempo que você esteve aqui nesse plano fez a diferença e ensinou muita coisa para mim e para muita gente", escreveu.

"Era para eu estar junto com vocês nesse helicóptero e eu não fui no último segundo. Você me disse que, já que eu sentia medo, tinha consegui do um carro para me levar para Angra e outra pessoa ia no meu lugar... agora eu devo minha vida a você, irmão. Não sei o que fazer nesse momento, te amo", completou.

Humorista argentino entre as vítimas



Gaspar Prim Díaz, conhecido nas redes sociais como Gaspi, era um humorista e criador de conteúdo argentino que se tornou um dos nomes mais populares da internet em seu país. Nascido em Buenos Aires, em 28 de dezembro de 2002, ele ganhou notoriedade a partir de 2018 com vídeos de humor gravados nas ruas, marcados por abordagens espontâneas a desconhecidos, perguntas inusitadas e pelo bordão "buenass", que se tornou sua marca registrada.



Com um estilo irreverente e provocador, Gaspi acumulou mais de 2,8 milhões de inscritos no YouTube e cerca de 2,8 milhões de seguidores no Instagram. Parte de seus vídeos viralizou nas redes sociais e ajudou a consolidá-lo como um dos principais influenciadores da nova geração na Argentina.

Por meio de nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o acidente será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Agentes do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III) foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo duas aeronaves, de matrículas PP-MAC e PR-DJJ.



A 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) também investiga o caso, registrado inicialmente como homicídio culposo.



Em nota, a BYD se pronunciou sobre a tragédia:



"A BYD lamenta profundamente o acidente aéreo ocorrido neste domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes (RJ), que atingiu um pátio de veículos de uma concessionária da marca. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.



A empresa acompanha a situação com atenção, presta apoio no local por meio da concessionária e permanece à disposição das autoridades competentes para contribuir com o que for necessário."