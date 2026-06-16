Equipes encontraram os cães debilitados, cercados por sujeira e sem condições mínimas de sobrevivênciaDivulgação/SMPDA

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Leonardo Brito
Rio – A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais resgatou os 14 cães que viviam em condições degradantes em um apartamento na Rua Moncorvo Filho, no Centro. Segundo a pasta, os animais estavam em estado de extrema magreza, sem acesso regular a água e alimentação e sobreviviam se alimentando dos cadáveres de outros animais mortos no imóvel.
O caso veio à tona após denúncias feitas por moradores da região. Na semana passada, o tutor dos cães, identificado como Ednei Quirino de Lima, foi preso em flagrante pela Polícia Civil por maus-tratos.
De acordo com as investigações, a situação se arrastava há anos e o apartamento exalava forte mau cheiro, o que motivou reclamações constantes da vizinhança.
Durante a operação de resgate, equipes da prefeitura encontraram os cães debilitados, cercados por sujeira e sem condições mínimas de sobrevivência. Imagens encaminhadas às autoridades mostravam animais se alimentando do corpo de outro cachorro morto dentro do imóvel.
A secretária municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Jeniffer Coelho, classificou a cena encontrada como uma das mais chocantes já vistas pela equipe.
"Encontramos uma situação muito triste, os animais em estado de extrema magreza e debilidade física. A pergunta que fica é: para que alguém cria animais dessa forma? Por que deixá-los passar fome? Isso não é amor, isso é crime e dá entre dois e cinco anos de cadeia", afirmou.
Os cães foram encaminhados para a Fazenda Modelo, em Guaratiba, Zona Oeste, onde receberão tratamento veterinário, alimentação adequada e serão castrados. Após a recuperação, os animais serão disponibilizados para adoção.
A secretária também fez um apelo à população para ajudar a reduzir a lotação dos abrigos municipais.
"Eu faço um apelo para que as pessoas se comovam e adotem os animais abrigados pela prefeitura. Os abrigos estão cheios e é preciso que o cidadão também colabore com o poder público para que possamos resgatar outros animais", disse.
O tutor deve responder pelo crime de maus-tratos a animais, cuja pena pode variar de dois a cinco anos de prisão, além de multa e proibição da guarda de animais.
A reportagem de O DIA tenta localizar a defesa de Ednei Quirino de Lima. O espaço segue aberto para posicionamentos.