Equipes encontraram os cães debilitados, cercados por sujeira e sem condições mínimas de sobrevivência - Divulgação/SMPDA

Equipes encontraram os cães debilitados, cercados por sujeira e sem condições mínimas de sobrevivênciaDivulgação/SMPDA

Publicado 16/06/2026 16:24 | Atualizado 16/06/2026 16:43

Rio – A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais resgatou os 14 cães que viviam em condições degradantes em um apartamento na Rua Moncorvo Filho, no Centro. Segundo a pasta, os animais estavam em estado de extrema magreza, sem acesso regular a água e alimentação e sobreviviam se alimentando dos cadáveres de outros animais mortos no imóvel.

De acordo com as investigações, a situação se arrastava há anos e o apartamento exalava forte mau cheiro, o que motivou reclamações constantes da vizinhança.

Durante a operação de resgate, equipes da prefeitura encontraram os cães debilitados, cercados por sujeira e sem condições mínimas de sobrevivência. Imagens encaminhadas às autoridades mostravam animais se alimentando do corpo de outro cachorro morto dentro do imóvel.

A secretária municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Jeniffer Coelho, classificou a cena encontrada como uma das mais chocantes já vistas pela equipe.

"Encontramos uma situação muito triste, os animais em estado de extrema magreza e debilidade física. A pergunta que fica é: para que alguém cria animais dessa forma? Por que deixá-los passar fome? Isso não é amor, isso é crime e dá entre dois e cinco anos de cadeia", afirmou.

Os cães foram encaminhados para a Fazenda Modelo, em Guaratiba, Zona Oeste, onde receberão tratamento veterinário, alimentação adequada e serão castrados. Após a recuperação, os animais serão disponibilizados para adoção.

A secretária também fez um apelo à população para ajudar a reduzir a lotação dos abrigos municipais.

"Eu faço um apelo para que as pessoas se comovam e adotem os animais abrigados pela prefeitura. Os abrigos estão cheios e é preciso que o cidadão também colabore com o poder público para que possamos resgatar outros animais", disse.

O tutor deve responder pelo crime de maus-tratos a animais, cuja pena pode variar de dois a cinco anos de prisão, além de multa e proibição da guarda de animais.

A reportagem de O DIA tenta localizar a defesa de Ednei Quirino de Lima. O espaço segue aberto para posicionamentos.