Equipes encontraram os cães debilitados, cercados por sujeira e sem condições mínimas de sobrevivênciaDivulgação/SMPDA
Cães são resgatados após denúncia de maus-tratos no Centro
Animais sobreviviam se alimentando dos cadáveres de outros animais mortos no imóvel
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Investigações apontam que o crime foi motivado por uma briga envolvendo drogas
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Cerca de 70 toneladas de terra já foram removidas na manhã desta terça-feira (16)
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Entre os detidos está Kaio do Nascimento, conhecido como Lukaku, responsável por recrutar pessoas para emprestar contas bancárias usadas no esquema
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