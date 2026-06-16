Pedras continuam se desprendendo das rochas ao longo desta terça-feira - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Pedras continuam se desprendendo das rochas ao longo desta terça-feiraReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 16/06/2026 13:58

Rio - Moradores da Rocinha, na Zona Sul, revelaram o susto ao serem surpreendidos pelo deslizamento provocado pelo rompimento de tubulação de esgoto em meio às chuvas na noite de segunda-feira (15) . Com a força da água, lama e destroços bloquearam a Estrada da Gávea, atingindo carros e motos, que ficaram completamente destruídos. Apesar disso, a comunidade agradeceu pela perda apenas de danos materiais e por não ter tido vítimas no incidente.

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Nesta terça (16), a via, uma das mais movimentadas da região, permanece com apenas uma faixa interditada. Ao longo do dia, algumas pedras têm se desprendido da encosta, provocando pequenos desabamentos na área isolada pela Defesa Civil. Nesta terça (16), a via, uma das mais movimentadas da região, permanece com apenas uma faixa interditada. Ao longo do dia, algumas pedras têm se desprendido da encosta, provocando pequenos desabamentos na área isolada pela Defesa Civil.

A O DIA, Mardone Barbosa, vigia noturno e morador da comunidade, relatou que o filho tinha acabado de chegar da escola quando tudo aconteceu.



"Eu estava em casa e meu menino falou que tinha acabado de acontecer, e a gente ficou muito emocionado. Foi um livramento grande de Deus. Um baita susto que a gente tomou. Eu moro quase em frente aqui e a gente ainda está sem acreditar, só Deus. Ainda bem que não teve vítima", afirmou.



Já o guia turístico Bruno Brito, 35 anos, contou que teve a motocicleta destruída pela enxurrada.



"Minha moto deu perda total, ela estava parada aqui no local, em frente à igreja. Eu moro aqui na Rua 1 e estava em casa na hora. Sou guia da comunidade e a minha moto estava parada no ponto de encontro dos guias, onde a gente traz os turistas para fazer o vídeo de drone. Na hora em que aconteceu, eu recebi a notícia pelo WhatsApp e aí eu vim aqui. Tive a quebra do quadro, quebrou a roda, o aro, o guidão, o painel, tudo. A moto deu perda total. Tinha a minha e mais umas três ou quatro que deram ruim total", explicou.



O guia, que usa o veículo para trabalhar, disse que a Águas do Rio informou que irá ressarcir o prejuízo.



"Eu faço moto-tour. Inclusive, hoje eu tinha um moto-tour, mas não vou poder realizar por causa da chuva e porque não tenho mais moto. Mas aí a Águas do Rio entrou em contato com a gente, já fez toda a papelada da entrada da documentação e eu acredito que, em no máximo 10 dias, eles vão estar passando para fazer o ressarcimento de quem teve prejuízo nos veículos", acrescentou.



Apesar do estrago, Bruno frisou que bens materiais se recuperam e agradeceu por não ter tido nenhuma vítima no incidente.



"Menos mal que o prejuízo foi só material, foi só veículo. Graças a Deus! Uma van passou na hora, mas não pegou em ninguém, não teve nenhum morador ferido. Graças a Deus que a gente conseguiu tirar os veículos debaixo dos escombros e não pessoas. Não tem comparação. E aqui é uma área de fluxo muito grande, foi na hora da galera vindo da escola, criançada, em frente a um ponto turístico, podia ter muita gente aqui. Graças a Deus foi só material, isso a gente trabalha e constrói de novo, e se fossem vidas? Não teria o que fazer", pontuou.



Nas redes sociais, um vídeo mostra o momento exato do deslizamento. As imagens revelam um ônibus e uma van passando pela Estrada da Gávea, em frente a uma Igreja Universal, segundos antes do incidente.

Vídeo mostra momento exato de deslizamento durante vazamento de tabulação, em meio às fortes chuvas na Rocinha, na Zona Sul do Rio.



Reprodução/Rede social pic.twitter.com/A9PAF7lJGl — Jornal O Dia (@jornalodia) June 16, 2026

Equipes da prefeitura atuam no local

Até a manhã desta terça, cerca de 70 toneladas de terra já haviam sido removidas da Rocinha. De acordo com a Comlurb, a ação conta com o apoio de 15 caminhões, três pás carregadeiras e 50 garis.

Ainda no local, a Rioluz instalou pedestais e projetores adicionais para reforçar a iluminação e ampliar a visibilidade da área e para as equipes.



Segundo a Defesa Civil Municipal, às 7h17 desta terça-feira, as sete sirenes da comunidade foram acionadas, em função do alto risco geológico, após os pluviômetros registrarem um acumulado de 189,4 milímetros de chuva em 24 horas. O volume contínuo de chuva na cidade causa o encharcamento do solo e aumenta o risco de deslizamento de encostas.

Ao todo, funcionários da Subprefeitura da Zona Sul, Comlurb, CET-Rio, Geo-Rio e Guarda Municipal continuam na região.



Devido ao incidente, a Fundação Geo-Rio fará o levantamento dos serviços necessários para iniciar uma obra de contenção, com implantação de sistema de drenagem.

Já a Águas do Rio informou que realizou o reparo da tubulação de esgoto na Rocinha. "A concessionária esclarece que não houve rompimento de adutora ou redes de abastecimento de água. Equipes seguem no local apoiando a força-tarefa coordenada pela prefeitura em atendimento aos moradores", afirmou.



