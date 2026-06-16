Loja de Duque de Caxias ficou completamente vazia após ação de fiscalizaçãoDivulgação / Sedcon
Os itens foram submetidos à avaliação técnica de representantes oficiais das respectivas marcas, que identificaram características incompatíveis com os padrões originais de fabricação, como irregularidades em etiquetas, materiais, acabamento e logotipos.
Imagens, divulgadas pela secretaria, mostram que a loja, que contava com vários produtos expostos, ficou com as prateleiras e araras completamente vazias após a fiscalização dos agentes.
Além de infringir normas de propriedade intelectual, a comercialização de produtos falsificados pode causar prejuízos ao consumidor, que muitas vezes adquire a mercadoria acreditando se tratar de um item original. Sem garantia de procedência, qualidade ou segurança, esses produtos podem representar riscos e gerar transtornos aos compradores.
“Essa é uma prática que prejudica não apenas os consumidores, que podem ser induzidos ao erro, mas também os comerciantes que atuam de forma regular no mercado. A fiscalização tem como objetivo coibir irregularidades e reforçar a segurança nas compras realizadas pela população fluminense”, afirma o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Rogério Pimenta.
Procurada pelo DIA, a loja de roupas não respondeu aos questionamentos da reportagem sobre a fiscalização. O espaço segue aberto para manifestações.
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