Loja de Duque de Caxias ficou completamente vazia após ação de fiscalização - Divulgação / Sedcon

Loja de Duque de Caxias ficou completamente vazia após ação de fiscalizaçãoDivulgação / Sedcon

Publicado 16/06/2026 12:42

Rio - Mais de 10 toneladas de produtos de vestuário, calçados e acessórios com indícios de falsificação foram apreendidos durante uma ação de fiscalização da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (15).

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Durante a fiscalização, os agentes encontraram produtos que reproduziam marcas conhecidas do mercado nacional e internacional, como Nike, Adidas, Hugo Boss, Lacoste, Puma, Osklen, Prada, Kenner, entre outras.



Os itens foram submetidos à avaliação técnica de representantes oficiais das respectivas marcas, que identificaram características incompatíveis com os padrões originais de fabricação, como irregularidades em etiquetas, materiais, acabamento e logotipos.



Imagens, divulgadas pela secretaria, mostram que a loja, que contava com vários produtos expostos, ficou com as prateleiras e araras completamente vazias após a fiscalização dos agentes.



Além de infringir normas de propriedade intelectual, a comercialização de produtos falsificados pode causar prejuízos ao consumidor, que muitas vezes adquire a mercadoria acreditando se tratar de um item original. Sem garantia de procedência, qualidade ou segurança, esses produtos podem representar riscos e gerar transtornos aos compradores.



“Essa é uma prática que prejudica não apenas os consumidores, que podem ser induzidos ao erro, mas também os comerciantes que atuam de forma regular no mercado. A fiscalização tem como objetivo coibir irregularidades e reforçar a segurança nas compras realizadas pela população fluminense”, afirma o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Rogério Pimenta.



Procurada pelo DIA, a loja de roupas não respondeu aos questionamentos da reportagem sobre a fiscalização. O espaço segue aberto para manifestações.