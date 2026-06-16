Iago Domingos Cunha morreu no último domingo (14) - Reprodução / Redes Sociais

Iago Domingos Cunha morreu no último domingo (14)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 16/06/2026 12:46

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um militar da Marinha baleado durante uma discussão, no último domingo (14), na Baixada Fluminense. Uma mulher também ficou ferida.

De acordo com testemunhas, Iago Domingos Cunha estava em uma festa, com a namorada, em São João de Meriti, quando ocorreu uma discussão. Durante a confusão, tiros foram disparados na direção do casal.

Iago foi atingido, socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Lafaiete, em Duque de Caxias. A prefeitura informou que a unidade o recebeu inconsciente, sem pulso central e com ferimento na região torácica, além de sangramento ativo.

Ainda segundo a prefeitura, foram iniciadas manobras de reanimação cardiopulmonar. Após as intervenções, houve retorno da circulação espontânea, mas o paciente permaneceu em estado gravíssimo, com risco iminente de morte.

Diante da gravidade do quadro, foi solicitado transferência à uma unidade hospitalar de maior complexidade e referência em trauma. Contudo, Iago teve uma nova parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Já Samira Souza Ferreira, de 23 anos, que seria namorada do homem, deu entrada por meios próprios no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), com um tiro na mão esquerda. Exames de imagem constataram uma fratura exposta. A jovem passou por cirurgia e, após período de internação, foi liberada nesta segunda-feira (15).

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.