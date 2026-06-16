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FOTOS: veja os estragos causados por deslizamento na Rocinha
Rio de Janeiro

FOTOS: veja os estragos causados por deslizamento na Rocinha

Cerca de 70 toneladas de terra já foram removidas na manhã desta terça-feira (16)

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