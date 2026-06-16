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FOTOS: veja os estragos causados por deslizamento na Rocinha
Cerca de 70 toneladas de terra já foram removidas na manhã desta terça-feira (16)
Rio de Janeiro
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Rio de Janeiro
Integrantes de quadrilha especializada em sequestros-relâmpago são presos no Rio
Entre os detidos está Kaio do Nascimento, conhecido como Lukaku, responsável por recrutar pessoas para emprestar contas bancárias usadas no esquema
Rio de Janeiro
'Baita susto e livramento', diz morador da Rocinha após deslizamento
Ao longo do dia, pedras continuam se desprendendo da encosta em área interditada pela Defesa Civil
Rio de Janeiro
Delegacia de Homicídios investiga morte de militar baleado em discussão
Mulher também ficou ferida na confusão
Rio de Janeiro
Mais de 10 toneladas de produtos com indícios de falsificação são apreendidas em Duque de Caxias
Itens submetidos à avaliação técnica de representantes das marcas, que identificaram características incompatíveis com os padrões originais
Rio de Janeiro
Tribunal de Justiça promove mutirão de serviços para idosos nesta quarta-feira
Programação terá início às 10h
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