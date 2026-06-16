Lizandra Adilia de Paula Leite foi deixada na UPA Patrícia Marinho, em Nova Iguaçu, pelo marido - Reprodução / Redes Sociais

Lizandra Adilia de Paula Leite foi deixada na UPA Patrícia Marinho, em Nova Iguaçu, pelo maridoReprodução / Redes Sociais

Publicado 16/06/2026 11:48

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher, a facadas, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No último fim de semana, Lizandra Adilia de Paula Leite, de 46 anos, deu entrada na UPA Patrícia Marinho com sinais de violência. O companheiro dela é o principal suspeito.



Na última sexta-feira (12), Lizandra foi deixada na unidade de saúde pelo marido por volta das 10h. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu, ela apresentava lesões pelo corpo, dores abdominais intensas e sangramento.

Ela foi atendida pela equipe médica, medicada e internada para cuidados de emergência. Durante o período em que permaneceu na unidade, apresentou paradas cardiorrespiratórias, sendo reanimada pelas equipes de emergência em duas oportunidades. No entanto, na terceira PCR, Lizandra não resistiu e morreu.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20ºBPM (Mesquita) foram acionados para a ocorrência. Quando os policiais chegaram ao local, o companheiro de Lizandra já não estava mais lá.

A concorrência inicialmente foi registrada na 56ª DP (Comendador Soares), mas o caso foi transferido para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga a autoria e circunstâncias da morte de Lizandra.