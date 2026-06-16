Programação terá início às 10h na área externa da Lâmina III do Fórum Central - Divulgação / TJRJ

Programação terá início às 10h na área externa da Lâmina III do Fórum CentralDivulgação / TJRJ

Publicado 16/06/2026 12:26 | Atualizado 16/06/2026 15:07

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) realizará, nesta quarta-feira (17), a segunda edição da ação social "Justiça para a Pessoa Idosa", com diversos serviços gratuitos.

O mutirão contará com atendimentos de saúde, orientação jurídica prestada pela Defensoria Pública e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de audiências e celebrações de casamento por meio da Justiça Itinerante, registro tardio de nascimento, orientação para o retorno aos estudos, entre outras atividades.



A programação terá início às 10h na área externa da Lâmina III do Fórum Central, no Centro, e seguirá até as 17h. A distribuição de senhas para atendimento será feita até as 15h.



O evento também contará com distribuição de livros para incentivo à leitura e uma roda de conversa integrada por especialistas em geriatria e gerontologia.