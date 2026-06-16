Programação terá início às 10h na área externa da Lâmina III do Fórum CentralDivulgação / TJRJ
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Programação terá início às 10h
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Ao longo do dia, pedras continuam se desprendendo da encosta em área interditada pela Defesa Civil
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Itens submetidos à avaliação técnica de representantes das marcas, que identificaram características incompatíveis com os padrões originais
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