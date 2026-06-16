Tamanho da árvore assustou moradores no Leblon - Divulgação / COR

Tamanho da árvore assustou moradores no LeblonDivulgação / COR

Publicado 16/06/2026 10:57

Rio - Uma árvore de grande porte caiu na manhã desta terça-feira (16) na Rua Visconde de Albuquerque, na altura da Praça Sibelius, no Leblon, Zona Sul, provocando a interdição da via e transtornos no trânsito da região.



Por causa da ocorrência, a Rua Visconde de Albuquerque está fechada na altura da Avenida Bartolomeu Mitre. O tráfego precisou ser desviado para a Rua Mário Ribeiro, que apresenta congestionamento. Equipes da CET-Rio foram acionadas para orientar os motoristas, enquanto funcionários da Comlurb atuam na remoção da árvore.



A dimensão dela chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local. Até o momento, não há informações sobre feridos.



Além do caso no Leblon, outras quedas foram registradas em diferentes pontos da cidade. Na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, uma faixa da Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso ficou ocupada na altura da Ponte Lúcio Costa, no sentido Avenida das Américas. Equipes da CET-Rio, da Comlurb e da Subprefeitura estiveram no local para atender à ocorrência.



Já no Camorim, também na Zona Sudoeste, uma árvore caiu na Estrada dos Bandeirantes, na altura da Rua Abraão Jabour, no sentido Vargem Pequena. O incidente ocupou uma faixa da via e mobilizou equipes da CET-Rio e da Comlurb para a remoção.



As autoridades orientam os motoristas a redobrar a atenção ao trafegar pelos trechos afetados.