Vítima ficou internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu - Carlos Elias / Arquivo O Dia

Vítima ficou internada no Hospital Geral de Nova IguaçuCarlos Elias / Arquivo O Dia

Publicado 16/06/2026 10:56

Rio - Um homem morreu ao ser baleado na cabeça durante uma briga familiar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A irmã da vítima também ficou ferida.

O caso aconteceu no último sábado (13) na Rua Moacir Dairo, no bairro Jardim Iara. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que Márcio dos Santos Ramalho, de 23 anos, tentou apartar uma briga entre a irmã e o cunhado.

Após a confusão, o cunhado atirou contra o homem e a mulher, fugindo logo em seguida. Márcio e a irmã, que não teve a identidade revelada, foram socorridos e encaminhados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Segundo a prefeitura, Márcio deu entrada em estado gravíssimo, sendo internado imediatamente. No último domingo (14), ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Médicos fizeram as manobras de reanimação, mas o homem não resistiu. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames periciais.

Não há informações sobre o estado de saúde da mulher.

O caso é investigado pela 58ª DP (Posse). A Polícia Civil informou que diligências são realizadas para apurar os fatos.

