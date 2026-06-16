Kaio do Nascimento, conhecido como Lukaku, foi detido nesta terça-feira (16) por policias civis - Divulgação

Kaio do Nascimento, conhecido como Lukaku, foi detido nesta terça-feira (16) por policias civisDivulgação

Publicado 16/06/2026 15:18

fotogaleria Rio - Três suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em sequestros-relâmpago foram presos, nesta terça-feira (16). Entre os detidos estão Kaio do Nascimento de Lima Rosa, conhecido como Lukaku, Pedro Victor Moreira Ribeiro e Hugo Nunes, proprietário da Wiskeria Nunes.

De acordo com as investigações da 32ª DP (Taquara), comandadas pelo delegado Fábio Asty, os dois primeiros citados seriam responsáveis por recrutar pessoas para emprestar contas bancárias utilizadas na movimentação dos valores obtidos através de extorsão. Hugo tinha a função de selecionar as contas bancárias que receberiam os recursos.

Há ainda um investigado foragidos. Trata-se de João Guilherme Sansão Juvino da Silva, apontado como responsável por intermediar transferências entre contas de terceiros, distribuindo os valores para dificultar o rastreamento do dinheiro.



Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos em Jacarepaguá, Zona Sudoeste, e nos municípios de Nilópolis e Queimados, Baixada Fluminense.



Estrutura da organização



De acordo com a polícia, enquanto as vítimas eram mantidas sob ameaça, integrantes do esquema realizavam transferências bancárias por meio de contas de terceiros, em uma tentativa de dificultar a identificação deles pelas autoridades.



A ação desta terça-feira faz parte da segunda fase da operação. Na etapa anterior, foram apreendidos materiais que ajudaram para o avanço das investigações. A análise desse conteúdo permitiu identificar a estrutura do grupo, incluindo integrantes responsáveis pela logística, captação de contas bancárias e circulação dos valores.



Com a nova operação, a polícia busca reunir mais provas e identificar todos os envolvidos no esquema criminoso.

As defesas dos suspeitos não foram localizadas pela reportagem de O DIA. O espaço segue aberto para manifestações.